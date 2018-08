Köylü kadınlar kazalarda hayat kurtaracak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ilk yardım eğitimleri devam ediyor. Kadınlara yönelik yapılan ilk yardım eğitimlerinin bu seferki güzergahı birçok trafik kazaların meydana geldiği Süleymanpaşa İlçesine bağlı İnecik Mahallesinde gerçekleşti. Kadınların yoğun ilgisiyle mahallede bulunun bir okulda yapılan eğitimlerde, meydana gelebilecek kazalarda ilk yardım konusundan yapılması gereken hususlar anlatıldı ve eğitim alanına getirilen konu mankeni üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitime katılan mahalleli kadınlar buradaki yol üzerinde birçok kazaların meydana geldiğini ve bu konuda bu eğitimlerin buraya ve birçok yere yapılması şart olduğunu söylediler.

İlk yardım eğitimlerine katılan kadınlardan Mediha Işık, gördüğü ilk yardım eğitimlerinden ötürü herkese teşekkür ederek, “Herkese teşekkür ederim belediye başkanımıza da teşekkür ederim. Bize bu ilk yardım eğitimlerini veriyorlar. Çocuklarımıza, evlatlarımıza yani yollarımızda da çok kazalar oluyor. Bunun içinde her şeyi öğrenmek lazım. Karşımızda Tekirdağ-Çanakkale yolu geçiyor. Burada çok kazalar meydana geliyor. Her şeyi bilmek lazım sağolun teşekkür ederim. Bugün çok şey öğrendik. Kalp krizini, kazaları ve bunları ilk başta bunlara nasıl yardımcı olabiliriz. Çocuklarla nasıl ilgilenebiliriz, zehirlenmeler gibi birçok şeyi öğrendik çok şükür” dedi.

Ümmühan Gümüşdere isimli kadın ise, “İstanbul doğumluyum fakat 5 yaşında köye geldim burada yetiştim. Daha sonra evlendim İstanbul’a yerleştim. Kısmet oldu köye tatile geldim. İlk yardım programını duyduğum zaman gelip burada bende bir şeyler öğrenmek istedim. Eşimiz var, çocuğumuz var onlara herhangi bir kaza anında nasıl müdahalede bulunmamız gerektiğini öğrendim. Bizim için çok faydalı bu eğitimlerin aratarak devam etmesini istiyoruz” diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da eğitimlere katılarak yaptığı konuşmada, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun insanların yaşadığı bölgelerde kadınlara yönelik ilk yardım eğitimleri veriyoruz. Bugün 13’üncüsü burada yapıyoruz. Böyle olaylar her an her yerde çalışırken başımıza gelebilir. En azından bir eğitim alarak herhangi bir kazada ilk yarım ekibi gelene kadar yapacağımız bu eğitimler sayesinde belki de bir hayat kurtarabiliriz” dedi.

Eğitimlerin ardından, eğitime katılan kadınlara ilk yardım çantası ve sertifika takdim edildi.