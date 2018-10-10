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Köylü kadınlar kentin yatırımlarına sahip çıkıyor

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde ikamet eden kadınlar, ilçede yapılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi'nde ikamet eden kadınlar, ilçede yapılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


Kırsal kesimdeki Hasköy Mahallesi'nde yaşayıp ilçedeki yatırımları gezip incelemek üzere buluşan kadınlar, Malkara Belediye binasına geldi. Kadınları Belediye Meclis Odasında Belediye Meclis Üyesi Nuran Başkütük ağırladı.


Ziyaret öncesinde kadınlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ve Malkara Belediyesinin ilçede tamamladığı ve devam eden yatırımlarını gezerek bilgi sahibi oldu.

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