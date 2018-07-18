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18 Temmuz 2018 16:21

Kozmetik fabrikasında korkutan yangın

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren kozmetik fabrikasında yangın çıktı.

Kozmetik fabrikasında korkutan yangın

18 Temmuz 2018 16:21


Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken jandarma ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, 50 işçi bulunan fabrikadaki işçilerin tamamının tahliye edildiğini, yaralanan ya da can kaybı olmadığını kaydetti. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de yangının yaşandığı yere gelerek yetkilerden bilgi aldı.


Kozmetik fabrikasında bulunan deodorant ve parfüm şişeleri yangın sırasında birbiri ardına patlayarak etrafa saçıldı. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti.




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