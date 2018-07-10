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10 Temmuz 2018 17:34

Kozuva: "Hükümetimize güvenimiz ve desteğimiz tamdır"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini kutladı.

Kozuva:

10 Temmuz 2018 17:34


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene katılan Kozuva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabineye başarılar diledi. Kozuva "Milletimizin iradesiyle kabul edilen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan yönetim sistemi Türkiye’de istikrar ve güvenin daha güçlü bir şekilde devam etmesine olanak sağlayacaktır" ifadelerini kaydetti.



"Hükümetimize güvenimiz ve desteğimiz tamdır"


Kozuva açıklamasının devamında iş dünyasından seçilen isimlerin hükümette yer almasından oldukça memnun olduklarını dile getirerek "Ticaret ve sanayi odaları olarak iş dünyası kişilerinin hükümette yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ruhsar Pekcan’ın yeni kabinede Ticaret Bakanı olması, ticaret ve üretim alanında yer alan kadınlarımıza da güç verecektir. Ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesi için hükümetimize güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan yeni hükümetimizi kutluyor, ülkemiz ve üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.




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