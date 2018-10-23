Kozuva: "İktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kozuova, "Sizlerin de bildiği gibi son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz. Hem firmalarımızın hem de milletimizin, enflasyonla topyekün mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inancımız tamdır. Biz de, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla, tüm Oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyorum ki, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız."

Toplantıda Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mustafa Seçkin ve Mehmet Danyeli ile Yönetim Kurulu Üyeleri Rasim Bilgen, Metin Taşdelen, Mustafa Ogün Asıl ve Mehmet Çetin de hazır bulundu.