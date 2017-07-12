Kozuva TOBB’da düzenlenen istişare toplantısına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bölge Toplantıları, Marmara Bölgesi ile tamamlandı. TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu, istişarelerde bulunmak için bir araya geldiklerini vurgularken, oda ve borsaların, üyelerine yaptıkları hizmetler konusunda bilgilendirmelerde bulunmalarını ve iş dünyasının bu imkânlardan yararlanmasını istedi. Toplantıda makro ekonomideki durum, son 6 ayda hükümetten talep edilenler, hayata geçen düzenlemeler ile meclis üyelerinden gelen cevaplarla anket sonuçlarının değerlendirmesi gibi konularda geniş sunumlar yapıldı.

Dünya ekonomilerin büyüme yolunda olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, özellikle krizden bu yana ilk defa Avrupa’nın da önemli büyüme sağladığını anlattı. Bu büyüme eğilimlerinin ticareti artırma ve yeni yatırımlar için önemli fırsatlar doğurabileceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisindeki yüzde 5’lik büyümenin de sevindirici ve ümit verici olduğunu kaydetti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyümenin önümüzdeki diğer çeyrek dilimlerde de devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların taleplerinin hükümet tarafından dikkate alınarak hayata geçirildiğinden bahsederken, alınan bu ekonomik tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye başladığının altını çizdi.

Toplantı çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.