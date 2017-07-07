KSÜ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısı

Üniversite ve sanayi imkanlarının kamu eliyle birleştirilerek, karşılıklı bir etkileşim ve bütünlük içerisinde bilimsel, teknolojik ve ekonomik olarak tarafların daha iyi seviyelere ulaşması için yapılan sistemli çalışmaların bütünü olarak tanımlanan KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu 2017 yılı ilk toplantısı Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörlüğü binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Valisi Mehmet Ceylan’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, NKÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Eker, kamu kurum ve sanayi kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Tekirdağ’ın sanayi sorunlarını ve çözüm önerilerini görüşmek üzere yılda en az iki defa gerçekleştirilen KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu toplantısının amacının, ülkemizde Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinde paydaşlar arasındaki sinerjiyi artırmak, ulusal inovasyon ekosisteminde bu işbirliğini geliştirmek, ilin sanayisini rekabet gücü ve katma değeri yüksek, yenilikçi ürünler üretebilen yüksek teknoloji ağırlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesini artırarak ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yeri bulunan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri göstererek işbirliği için model oluşturulmasını sağlamak olduğu belirtildi.