Küçük mehteranlar ustalara taş çıkardı

Yıl Ortaokulu tarafından ‘Mehteran Takımı’ kuruldu. Kısa sürede marşları ezberleyip çalmaya başlayan küçük mehteranlar büyük ilgi gördü. Şuana kadar 4 programda konser veren 125. Yıl Ortaokulu Mehteran Takımının, ortaokul düzeyinde Trakya’da tek olduğu ifade edildi.

Kızılpınar Mahallesindeki 125. Yıl Ortaokulu Müdürü Uğur Hasantus’un, okullarında bir mehteran takımı kurulmasını istemesi üzerine yapılan araştırmalar sonrası müziğe yatkın olan 15 öğrenci tespit edildi. Bu kapsamda 6 ay önce ise 125. Yıl Ortaokulu Mehteran Takımı kurularak takımın enstrümanları ve kıyafetleri temin edildi. Ardından küçük mehteranlar Müdür Yardımcısı Can Yanar, müzik öğretmeni Nur Tekkeli ve beden eğitimi öğretmeni Murat Korkmaz gözetiminde çalışmalara başladı. Kısa sürüde marşları ezberleyen öğrenciler çalmaya başladı. Usta mehteranlara taş çıkartan küçük mehteranlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün etkinliklerinde marşlar çalmaya başladı. Öğrencilerin performansı izleyenlerden tam not aldı.

"Trakya’da tek"

Öğrenciler derslerinden arta kalan zamanlarda okulun konferans salonunda ya da bahçede çalışma yapıyor. Mehteran Takımının başarılı olduğunu belirten Okul Müdürü Uğur Hasantus, "Burada emeği geçen öğretmenlerim ve öğrencilerime teşekkür ederim. Bizler farkındalık oluşturmak için birçok etkinliğe imza atıyoruz. Her zaman iyi bir şeyler ortaya koyabilmek için çabalıyor ve çalışıyoruz. Başarı hepimizin başarısı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Mehteran takımının 6 ay önce kurulduğunu anlatan Müdür Yardımcısı Can Yanar, "Kendi yaptığımız araştırmalara göre Trakya bölgesinde ortaokullar düzeyinde ilk mehter takımını Çerkezköy’e kazandırdık. Mehter takımını kurma fikri Okul Müdürümüz Uğur Hasantus tarafından ortaya atıldı. Sonrasında bunu gerçekleştirmek için çalışmalara başladık. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle enstrümanlarımızı ve kıyafetlerimizi edindik. Yeni eğitim öğretim yılı itibariyle müzik öğretmenimiz Nur Tekkeli, Beden Eğitimi öğretmenimiz Murat Korkmaz yaklaşık 6 ay boyunca 15 öğrencimizle birlikte çalışmalara başladık. Çalışmaların sonunda ilk konserimizi Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdik. Çok beğenildiğimizi düşünüyorum. Akabinde kendi okulumuzda bir gösteri yaptık. Sonrasında ise Çerkezköy Belediye meydanında bir resim sergisi açılışında bir konser gerçekleştirdik. Çerkezköy aslında bizi burada tanımaya başladı. Çok güzel tepkiler aldık. Mehteran takımızı ilerleyen yıllarda hem sayıca hem de enstrüman olarak arttırarak hem de biraz daha profesyonelleşerek devam ettirmeyi amaçlıyoruz" dedi.