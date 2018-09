Küçükyoncalı'da Atatürk Anıtı ve Kültür Evi açılışı gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Saray ilçesinin Küçükyoncalı Mahallesi'nde Atatürk Anıtı ve Saray Belediyesi Küçükyoncalı Mahallesi Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Küçükyoncalı Mahallesi'nde düzenlenen açılış törenine, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Küçükyoncalı sakini katıldı.

Açılış töreninde ilk konuşmayı Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban gerçekleştirdi. Çoban, açılışın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, “Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, “Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz, Saray Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Keşkek Şenliğini çok anlamlı iki açılışla beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Özellikle Küçükyoncalı Mahallemizde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının tekrar öğrenilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Saray Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu kurslarımıza 25 kursiyerimiz katıldı. Şu anda açılacak kültür evinde bu kurslarımız üretim yerlerine dönüşecek. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a sanata ve kültüre vermiş olduğu destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu açılışta birlikte olduğumuz için çok mutluyum. Hepinize saygılar sunarım” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, Atatürk'ün idealleri doğrultusunda yürüdüklerini ifade ederek, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete geldiği bin 611'inci gün bugün. Sizlerden aldığımız yetkinin dolmasına 212 günlük bir zamanımız var. Bütün gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Nazmi Başkanımızla birlikte uyum içerisinde Saray'a hizmet verme gayreti içerisindeyiz. İlçesi için böylesine özveriyle çalışan bir başkanı seçen Saraylıları ve Küçükyoncalıları tebrik ediyorum. Nazmi Başkan, gerçekten de tam bir Saray aşığı. Gece gündüz demeden Tekirdağ için çalışıyoruz. Çok da hareketli geçiyoruz. Sabah saat 05.00'da başladığımız mesaimizi saat 24.00'a kadar sürdürüyoruz. Biz gücümüzü ve enerjimizi ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerinden alıyoruz. Çünkü onun idealleri her zaman Türk milletinin koruyucusu olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin kalbidir. Türkiye Cumhuriyeti ebediyen var olacaktır ve o kalp her daim atmaya devam edecektir. Mahallemizde yaptığımız halı sahamızı önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Buradaki Pınarça ve Sefaalan'a çıkan yolu bitirdik. İhtiyaçlara göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taleplerinizi yerine getirmeye devam edeceğiz. 11 sosyal demokrat belediye başkanı olarak Tekirdağ'ın tamamına hizmet veriyoruz. Bize güvenmeye devam edin. Toplamda 1 milyar 750 milyonluk yatırım yaptık ilimize. Bu duygularla açılışımızın ve Keşkek Şenliğimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun” şeklinde konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise geçmişe sahip çıkılması gerektiğine vurgu yaptı. Aygun, “Cumhuriyetin evlatları Ata'sına sahip çıkıyor. Bugün çok özel bir gün. Küçükyoncalı'da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önderliğinde yapılmış olan Atatürk büstünün açılışındayız. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları hem ülkeyi düşmandan kurtardılar hem de Osmanlı İmparatorluğunun borçlarını kapatarak sanayi devrimi başlattılar. Birçok fabrika o dönemde kuruldu. Maalesef o dönemki mirasımızın birçoğu yok edildi. Gelecek nesillere ne bırakacağız diye merak ediyorum. Bir kilo buğday satıyor çiftçilerimiz, o bir kilo buğdayın parasına bir bardak çay içemiyor. Hani ekonomimiz düzelecekti? Geçmişini unutan, geçmişini yok sayan toplumlar, yok olmaya mahkumdurlar. Biz bugün bu ülkede özgürce yaşayabiliyorsak, Ata'mıza ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bizim tek bağlanacağımız yer, Mustafa Kemal Atatürk'ün idealleri olmalıdır. Bu eserlerin Küçükyoncalı'ya kazandırılmasına vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Saray Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesilerek Atatürk Anıtı ve Saray Belediyesi Küçükyoncalı Kültür Evi'nin açılışı büyük coşku eşliğinde gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, Kültür Evi'ni gezerek incelemelerde bulundu.