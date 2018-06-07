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07 Haziran 2018 11:59

Kudüs için mektup yazdılar

Tekirdağ’da “Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak" konulu mektup yazma yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Kudüs için mektup yazdılar

07 Haziran 2018 11:59


Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Tekirdağ genelindeki ortaöğretim kurumları öğrencileri arasında düzenlenen ’Kudüs’ü Anlamak ve Anlatmak’ konulu mektup yazma yarışması ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi Öğrencisi Kübra Keleş yarışmada birinci olan mektubunu okudu.


Yarışmada; Çorlu Mimar Sinan Anadolu Lisesi Öğrencisi Kübra Keleş birinci, Malkara İmam Hatip Anadolu Lisesi Öğrencisi Funda Çakır ikinci, ve Süleymanpaşa KNG Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Ceyda Taş ise üçüncü olarak ödüllerini aldı.


Ödül törenin ardından, Kudüs ile ilgili belgesel gösterimi yapıldı. Süleymanpaşa KNG Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan sunumun ardından tören sona erdi.




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