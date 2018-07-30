Kullanılmayan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine umut oluyor

Toplumsal dayanışmayı arttırmak üzere Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 2014 yılında başlayan uygulamada on binlerce kıyafet yeni sahiplerini bulurken tamamen ücretsiz olarak gerçekleşen hizmet ihtiyaç sahipleri için umut oluyor. Ayakkabıdan oyuncağa, günlük kıyafetlerden özel giysilere hatta takım elbiseden gelinliğe kadar onlarca çeşidin el değiştirdiği, toplumsal dayanışmanın zirveye çıktığı hizmet ile ilgili konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Vatandaşlarımız küçülen giysilerini Giysi Kumbaralarına ya da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze getiriyor. Bize ulaşan tüm kıyafetler yıkanıp ütülendikten sonra Sosyal Yardım İşleri Mağazamızda sanki ilk sahibini bekliyor gibi dar gelirli vatandaşlarımız bekliyor. Bu çalışmamız ile aslında vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyor, herkesin mutlu olması için çalışıyoruz” dedi.

“Burası sosyal belediyecilikle büyüyen mutlu bir aile”

Kıyafet vermek isteyen vatandaşlara seslenerek sözlerine devam eden Eşkinat, “Dost Eli Giyim Mağazamız ile ilgili tek bir sıkıntımız var. Maalesef çok fazla kullanılmayacak boyutta eskimiş ya da hasar almış kıyafet de bizlere ulaşıyor. Vatandaşlarımızdan talebimiz kendilerine küçük gelen, herhangi bir yerinde sorun olmayan kıyafetleri bizlere göndermesi. Bu sayede dar gelirli vatandaşlarımız istedikleri kıyafetleri ücretsiz alarak yeni gibi giyebilir. Burası Tekirdağ’ın kalbi Süleymanpaşa, sosyal belediyecilikle büyüyen mutlu bir aile. Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haftaiçi her gün 08.00 - 17.00 arası ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor

Dar gelirli vatandaşların yararlanabileceği Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazası, Eski Cami Ortacami Mahallesi Soğukkuyu Mevkisi Soysal Sokak No 11’de hafta içi saat 08.00 - 17.00 arası Süleymanpaşalılara hizmet veriyor.

Öte yandan kıyafet bırakmak isteyen vatandaşlar, yine aynı adrese bırakabileceği gibi 100. Yıl Mahallesi İtfaiye yanı ya da Baykallar Migros karşısındaki Giysi Kumbaralarına kıyafetlerini bırakabiliyor.