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Kültür merkezi tamamlanıyor

Bazı incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan Vali Ceylan’ı ziyaret etti.

Bazı incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan Vali Ceylan'ı ziyaret etti.


Bazı incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan Vali Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti.


Valilik makamına geçen Vali Ceylan ve Bakan Yardımcısı Alparslan karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.


Ziyaretin ardından, Vali Mehmet Ceylan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan yapımında sona gelinen Süleymanpaşa Kültür Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler ile yatırımcı firma yetkililerinden bilgi aldı.

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