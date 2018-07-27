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27 Temmuz 2018 17:22

Kumbağ’da kaçak işletilen deniz bisikletlerine el konuldu

Tekirdağ’ın Kumbağ Mahallesi’nde kaçak olarak işletildiği belirlenen deniz bisikletlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile zabıta ekiplerinin ortak operasyonu ile el konuldu.

Kumbağ’da kaçak işletilen deniz bisikletlerine el konuldu

27 Temmuz 2018 17:22


Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, Marmara Denizi kıyısındaki Kumbağ Mahallesi’nde denetlemelerde bulundu. Daha önceki denetimlerde deniz bisikletlerinin izinsiz olarak kiralandığı tespit edilerek, kaldırmaları istenen işletmelerin faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Bunun üzerine bisikletlere el konuldu.



"İzinsiz işletilen deniz bisikletlerine el konuldu"


Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kumbağ Mahallesi’nde sahilde işletilen deniz bisikletlerinin Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gerekli izin belgeleri olmadan faaliyet gösterdikleri tespit edilmiş olup, izinsiz çalışan işletmeler, gerekli izinlerin alınması ya da faaliyetlerin durdurulması konusunda uyarılmıştır. Ancak Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı işbirliği ile yapılan denetlemelerde uyarıları dikkate almadan faaliyetlerini sürdüren işletmelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Süleymanpaşa Zabıta Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucu izinsiz olarak işletilen deniz bisikletlerine el konularak yediemine teslim edilmiştir" denildi.




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