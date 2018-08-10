Kur’an kursu talebelerine "Bağımlılık Semineri"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeşilay’ın 2014 yılında imzaladığı protokol ile hayata geçirilen ve camilerde de ders olarak verilmeye başlanan “Bağımlılık” semineri ile ilgili Kızılpınar Merkez Cami’de Bütün, Bağımlılık Nedir? Tütün Ürünleri Nelerdir? Sigaranın Arttırdığı Riskler? gibi konularda çocuklara eğitim verdi.

Teknoloji bağımlılığını anlattı

Çağımızın en önemli sorunlarından olan obeziteyle ilgili Kur’an Kursu öğrencilerini bilgilendiren Yeşilay Koordinatörü ve Çerkezköy Fevzi Paşa Cami İmamı İsmail Bütün yenilen yiyeceklere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Çok fazla tuzlu yiyecek tüketmemeliyiz, yağlı yiyeceklerden ve özellikle fast-foodlardan uzak durmalıyız. Abur cubur tüketmemeye özen göstermeliyiz. Bunlar obeziteye yol açan yiyeceklerdir“ dedi. Teknoloji bağımlılığına da değinen Bütün, “Günde bir saatten fazla bilgisayar başında durmayacağız. Hem gözlerimize zarar hem bedenimize. Saatlerce orada oturmak kambur olmamıza neden olur. Teknolojiyi tabii ki de bileceğiz, kullanacağız fakat belirli bir süre. Bilgisayarda oturduğumuz süre içerisinde adeta beynimizi buzdolabına koyuyoruz. Sizler gençsiniz koşmanız, spor yapmanız lazım” diye konuştu.

Sigaranın zararları

Kur’an Kursu öğrencilerine sigaranın zararlarını da anlatan İsmail Bütün, “Tütün ve tütün ürünleri bünyemize en çok zarar veren ürünlerdendir. Biz içmesek bile yanımızdakilerin de içmemesini sağlayacağız. Sigara içenin yanında durduğumuz zaman en az onlar kadar biz de etkileniyoruz. Ayrıca gırtlak kanseri, ülser, kalp hastalıklarının nedeni de hep sigaradır” dedi.

Seminer sonunda öğrencilere konu ile ilgili videolar izletildi.