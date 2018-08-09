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09 Ağustos 2018 14:54

Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki modern mezbahalar ile Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıklarını ve denetimlerini devam ettiriyor.

Kurban Bayramı hazırlıkları devam ediyor

09 Ağustos 2018 14:54


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların aksaklık yaşamaması için kurban kesim noktaları olarak belirlenen Çorlu, Çerkezköy ve Şarköy mezbahalarında İslami usullere uygun kesim hizmeti verilecek. Güvenilir, sağlıklı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla başlatılan HCCP sistemi ve bunu takiben ISO22000 Gıda Güvenliği ve Yönetim Sistemleri kurulumu kapsamında ilk etapta Çorlu Mezbahasında başlatılan sistem sayesinde vatandaşlara hijyenik kesim hizmeti sunuyor.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol ve Mezbahalar Şube Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada ilçe belediyeleri tarafından kurulacak olan kurbanlık pazarlarının denetimlerinin de yerine getirildiği belirtilerek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim merkezlerinde vatandaşlarımıza kaliteli ve hijyenik hizmeti vermek için hazırız" ifadeleri kullanıldı.




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