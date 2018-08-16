Kurban Bayramı’nda etlerin tüketilmesine yönelik önemli uyarılar

Ya da beraberinde bol miktarda yeşillik tüketilebilir” dedi.

Tekirdağ Star Medica Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Hilal Mercan, Kurban Bayramına sayılı günler kala, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Mercan, “Bayramlar aileleri, dostları bir araya getirir. Ve tabi böyle durumlarda da sofralar özenle hazırlanır bin bir çeşit yemek yapılır. Fakat kırmızı et tüketiminin de fazla olduğu bu bayramda dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bayram ziyaretleri ve bayram telaşı beraberinde öğün atlama, ardından üst üste yemek yemeye neden olur. Öğün atlamayı dengelemek adına çantanıza kuru meyve ve yağlı tohum cinslerinden eklemeyi unutmayın” dedi.

“Etler kesildikten sonra hemen tüketilmemelidir”

Kurbanda kesilen ettin hemen tüketilmemesi tavsiyesinde bulunan Mercan, “Kurban bayramında en önemli değişiklik ise kırmızı et tüketimindeki artıştır. Bu noktada ise uygun kesim yöntemleri, saklama koşulları ve tüketim sırasındaki miktarlar önem kazanır. Kurbanlığı satın almadan önce veteriner kontrolünden geçtiğinden emin olmanız gerekir. Kurbanın uygun kesilmesinin yanı sıra kişisel hijyen kurallarına uyulması da aynı şekilde sağlık açısından önem taşımaktadır. Etler kesildikten sonra hemen tüketilmemelidir. Çünkü kesildikten sonra et ölüm sertliğine bağlı olarak sert ve lezzetsizdir. Bu da sindirim güçlüğüne neden olur. Özellikle mide- bağırsak rahatsızlığı olan kişiler bu konuda daha da özen göstermelidir. Etin tüketilmesi için beklenmesi gereken en az süre 24 saattir. Tabi ki kültürümüzde bu farklı işleyebiliyor, kestik hadi yemeğe gibi. O zaman da önerim gün içinde sadece bir kez miktara dikkat ederek kurban etinizi tüketin” ifadelerini kullandı.

“Kesinlikle tekrardan dondurulmamalıdır”

Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk geldiği için, etlerin saklanması konusunda da uyarılarda bulunan Mercan, “Yaz aylarında olmamız sebebiyle sıcaklık etin bozulmasına sebep olabilir. Etlerin hepsi hemen tüketilemeyeceği için saklama koşulları da çok önemlidir. Etler büyük parça olarak değil, birer pişirimlik olarak az miktarlarda buzdolabı poşetlerine konularak buzluk ya da derin dondurucuda saklanmalıdır. Etler kolaylıkla mikroorganizmaların üreyebildiği, bozulmaya müsait besin gurubudur. Bu nedenle dondurulmuş etler çözdürüldükten hemen sonra pişirilmeli, kesinlikle tekrardan dondurulmamalıdır. Yani şimdi dolaba koyalım sonra parçalarız olayı maalesef sağlıksız” açıklamasında bulundu.

“Besin çeşitliliğini arttırmak adına etler sebzelerle pişirilebilir”

Etlerin pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara yöntemi kullanılması, kızartmadan kesinlikle uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Mercan, “Bu dönemde tüketilen etin miktarının artışına bağlı farklı sorunlar yaşamamak adına tüketilen etin; hayvanın hangi kısmı olduğuna ve uygun pişirme yöntemlerine dikkat etmek gerekir. Hatta etlerin kendi yağında pişirilmesi en uygunudur. Bu konuda özellikle kalp-damar hastalığı olan kişiler dikkat etmelidir. Pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara yöntemi kullanılmalı, kızartmadan kesinlikle uzak durulmalıdır. Besin çeşitliliğini arttırmak adına etler sebzelerle pişirilebilir. Ya da beraberinde bol miktarda yeşillik tüketilebilir. Bu dönemde ayrıca ziyaretler sebebiyle şerbetli tatlı, şeker gibi tatlı tüketimi de artış göstermektedir. Şerbetli tatlılardan uzak durarak ya da günlük 1 porsiyon ile sınırlandırarak günlük fazla kalori alımımızı azaltmış oluruz. Zira fazlası ya kilo ya da hastalık ile size dönecektir” dedi.

Son olarak beslenme konusunda değişikliklerin olacağından, tedbirlerin alınması gerektiğini dikkat çeken Mercan, “ Beslenme düzenimizdeki geçici değişikliklere karşı bu dönemde tedbirler almamız sindirim bozukluğu, mide ağrısı, şişkinlik, kabızlık, reflü gibi sindirim bozukluklarından kaçınmaya yardımcı olur” diye konuştu.