Kursiyerler, ürünlerini tanıttı

Süleymanpaşa Bedesten Meydanında düzenlenen etkinliğe, Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı j. Alb Şahin Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan düzenlenen Şenlikler hakkında katılımcılara bilgi veren bir konuşma yaptı.

Daha Sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında Tekirdağ’da açılan okuma yazma kurslarını tamamlayarak, sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere Vali Mehmet Ceylan ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

Sertifika takdiminin ardından Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü halk oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Sonrasında protokol üyeleri tarafından, kurdele kesilerek Öğrenme Şenliğinin açılışı gerçekleştirildi ve stantlarda sergilenen ürünler gezildi.