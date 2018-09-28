Kursiyerlere sertifikaları verildi

Tekirdağ'n Ergene ilçesinde belediye tarafından açılan kurslara katılanlara sertifikaları verildi.

Ergene Belediyesi tarafından açılan İngilizce, Bulgarca ve diksiyon kurslarını başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaları Ergene Belediyesinde düzenlenen programda Başkan Rasim Yüksel tarafından verildi.

Başarı belgelerini ve sertifikalarını verdiği kursiyerleri tebrik eden Başkan Yüksel devam eden kursların yanı sıra yeni kurslar açacaklarını ve tüm Ergene halkının bu kurslardan yararlanabileceğini kaydetti.