Kurumsal mükemmelliğe destek

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen imza törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Recai Süvari, Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürü Evren Şahinci katıldı.

Konu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Kurumsal Mükemmellik ve Yönetim Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak destek almaya hak kazandığımız TR21/18/TD/0003 “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Mükemmellik Proje Ekibi Eğitimleri” isimli projemizin 1 Ekim 2018 tarihinde sözleşmesi imzalanarak proje çalışmaları başlatılmıştır. İyileştirme çalışmaları, iyileştirme projeleri ve bu projelerin gerçekleştirilmesi için kurulan ekiplerin iyileştirmeleri yaşama geçirebilmesi yönünden temel belirleyicidir. İyileştirme projesi ekiplerinin kurumsal mükemmellik anlayışı ilkelerine uygun bir kültür, ilişki ve çalışma tarzına sahip olması gerekir. Bu proje kapsamında ekiplere verilecek eğitim kişisel gelişimden çok kurumun yaşayacağı değişim sürecini desteklemek üzere planlanmış olup; eğitim içerikleri de bu yönde oluşturulmuştur. Eğitimler sonunda kurumsal mükemmellik kültürünün temellerinin atılmasına katkı sağlanacaktır” denildi.

“Hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Başkan Kadir Albayrak ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yeni kurulan bir büyükşehir olmasına rağmen kurumsal mükemmellik alanında önemli çalışmalara imza attığını belirterek “Kişi, yaptığı iş ne olursa olsun en iyisini ortaya koyma gayreti içerisinde olmalıdır. Bugün burada imzaladığımız protokol ile kurumsal mükemmellik yolunda bir adım daha atmış olduk. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.