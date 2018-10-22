Kurumsal Mükemmellikte Yetkinliğin açılış toplantısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin "Kurumsal Mükemmellikte Yetkinlik" başvurusunun değerlendirmesiyle ilgili açılış toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri M. Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürleri ile Türkiye Kalite Derneği (KALDER) denetçileri katıldı.

Toplantı da KALDER, denetçilerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yapacağı daire başkanlıklarının mükemmellikte yetkinlik değerlendirmeleri ve saha ziyaretleri görüşüldü.

22 Ekim tarihinde başlayacak olan mükemmellikte yetkinlik değerlendirmeleri ve saha ziyaretleri, 26 Ekim tarihinde sona erecek. Toplantıda ayrıca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumsal mükemmellik kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirilirken, konu hakkında hazırlanan sunum katılımcılarla paylaşıldı.

Toplantı kurumsal mükemmellikle alakalı yapılan görüş alışverişleri ile sona erdi.