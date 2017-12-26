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26 Aralık 2017 15:26

KÜSİ toplantısı Çorlu’da yapıldı

Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) 2017 yılı 2.

KÜSİ toplantısı Çorlu’da yapıldı

26 Aralık 2017 15:26

toplantısı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirildi.


Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Tekirdağ Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, KOSGEB Çorlu Müdürü Tolga Erkan, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kurum ve Kuruluşların temsilcileri ile akademisyenler katıldı.


Tekirdağ’da kamu, üniversite, sanayi alanındaki çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, “Bu toplantılarda bulunmaya gayret ediyorum. Buradaki KÜSİ, üniversite ve sanayi temsilcilerimiz bize ciddi anlamda destek oluyorlar. İlimizde bu iş birliğinin iyi işlediği kanaatindeyim. Bunun meyvelerini de görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki üniversite olmadan, bilim olmadan sanayicinin gelişmesi, sanayi olmadan da üniversitenin büyüme imkanı yok. O yüzden de biz bu birlikteliği sağlayacak koordineyi gerçekleştirmek zorundayız. Bunun bilinci ile bu çalışmaları takip ediyoruz. Gerçekten üniversitelerimiz de, hocalarımız da o iş birliğini sürdürmeye gayret ediyorlar. Yapılan çalışmalara bizzat iştirak ederek bu çalışmalara katkı sağlıyorlar. O yüzden emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Alüminyum, tekstil, kimya sektöründe çok güzel ve başarılı çalışmalar yaptık" dedi.


Toplantı gerçekleşen sunumlar ve fikir alışverişiyle sona erdi.




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