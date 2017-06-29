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29 Haziran 2017 09:09

Kusurlu araç ve sürücülere iki haftada 1 milyon TL ceza kesildi

Tekirdağ il genelinde uygulama yapan polis ekipleri kusurlu araç ve sürücülerine geçit vermiyor.

Kusurlu araç ve sürücülere iki haftada 1 milyon TL ceza kesildi

29 Haziran 2017 09:09

Uygulamalarda iki haftada kusurlu görülen 3 bin 329 araç ve sürücüsüne 1 milyon 82 bin 826 TL idari para cezası kesildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekiplerinin uygulama noktalarındaki çalışmaları hız kesmiyor. Trafik polisleri, uygulama noktalarında durdurulan kusurlu araç ve sürücülerine geçit vermiyor. Tekirdağ genelinde 2 haftada yapılan uygulamalarda, kusurlu bulunan 3 bin 329 araç ve sürücüsüne 1 milyon 82 bin 826 TL idari para cezası kesildi.


Öte yandan bu süreçte içerisinde motosikletlerin de bulunduğu kusurlu görülen 231 araç trafikten men edilirken, polis ekipleri sürücüleri trafikte kusurlu araç kullanmamaları ve kusurlu davranışlarda bulunmamaları konusunda uyardı.




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