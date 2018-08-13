Larva mücadelesi aralıksız devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Vektörle Mücadele ekiplerinin Mart ayı itibariyle başlamış olduğu larva mücadelesi Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Parkı ve Çorlu Gölbaşı Parkı’nda devam ediyor.

Sıcakların artış göstermesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran ekipler, vatandaşların park ve dinlenme alanlarında olumsuz durumlarla karşılaşmaması, rahat ve huzurlu bir şekilde parkları kullanabilmesi için Çorlu’da bulunan Cumhuriyet Parkı ve Gölbaşı Parkı’nda ilaçlama çalışmaları düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor.

11 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen larva mücadelesi Ekim ayının sonuna kadar periyodik olarak devam edecek.