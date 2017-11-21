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21 Kasım 2017 15:52

Lastikçilerde kış yoğunluğu

Türkiye genelinde 1 Aralıkta başlayacak kış lastiği uygulaması nedeniyle Tekirdağ’da lastik satışı ve değişimi yapan işletmelerde yoğunluk yaşamaya başladı.

Lastikçilerde kış yoğunluğu

21 Kasım 2017 15:52


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2012 yılında yürürlüğe giren ‘zorunlu kış lastiği uygulaması’ dolayısıyla, araç lastiklerini değiştirmek isteyen vatandaşlar bu yılda teknik servislere akın etti. İşini son güne bırakmak istemeyen araç sahipleri teknik servis önlerinde kuyruklar oluşturdu. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yeni sanayide lastikçiler, yoğunlukların başladığını söyledi.



“4 milimetre aşağısında ise kışın performans vermez”


Kış lastiklerinin performansına değinen, Tekirdağlı lastik ustası Sadık Orakçı, “Yoğunluğumuz başlıyor, kış lastiklerini değiştirmeye başladık. Şoför arkadaşlarımıza can güvenlikleri için kış lastiklerini kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kış lastiklerimizi ölçtükten sonra, 4 milimetrenin altına düşen yani 4 milimetre aşağısında ise kışın performans vermez. En aşağı 6 milimetreden aşağı olmayacak” dedi.



“Sadece çeker lastiklere değil dört lastiği takmak gerekiyor”


Yoğunluğun günden güne artığını belirten lastik satıcısı Gürkay Bargur, güvenlik için olması gereken bir uygulama olduğunu aktararak, “Kış lastiğinin faydaları halk arasında bilinen kar lastiği değil, kışla alakalı bir şeydir. 7 derecenin altında, bu lastiklerdeki silikon yapı donmayı engelliyor. Bu da fren mesafesini kısaltıyor, güvenliğimiz için iyi bir şey kış lastiği. Sadece çeker lastiklere değil dört lastiği takmak gerekiyor. Bunun nedeni ön tutuyor, arka kayıyor, arka tutuyor ön kayıyor. Bunu engellemek güvenliğimizi şansa bırakmamak için kış lastiğini öneriyoruz. Fiyatlarımız ortalama 100 TL den başlayıp yeni lastikler için yukarıya doğru yükselmektedir. Değişimler 4 lastik 50 TL ayrıca lastikleri sezonluk olarak lastik otelimizde saklıyoruz. Bu da güzel bir hizmet, şu anda da gördüğünüz gibi bayağı bir yoğunluk var. Son zamana kalmadan güvenliğimiz için karla alakalı değil dediğimiz gibi 7 derecenin altında kış güvenliği için kış lastiği takmalıyız” ifadelerini kullandı.


Aracına kışlık lastikleri takmak için sıraya giren Orhan Kızılaslan, “Güvenliğimiz için kış lastiği takmamız gerekiyor. Can taşıyoruz burada artık paradan puldan ziyade cana önem vermek lazım onun için lastikleri değiştirdik yani önemli bir şey bu” dedi.


Kurala uymayan araçların işletmecilerine 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri kış lastiği takmayanlara 715 lira ceza uygulanacak.




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