Liderlik Becerileri Eğitimi gerçekleşti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakyakent tarafından organize edilen Liderlik Becerileri Eğitimi'ne katıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleşen eğitimde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra Trakyakent üye belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ile daire başkanları da yer aldı.

Seminerde konuşma yapan Başkan Kadir Albayrak, kişinin yaptığı işin ne olduğuna bakmadan kendini geliştirmesinin çok önemli olduğunu ve ancak böylesi bir çalışma ile başarının yakalanabileceğini belirterek Liderlik Eğitimi'nin tüm katılımcılara hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Liderlik Becerileri Eğitimi, Eğitmen Çağlar Çabuk'un konu ile ilgili sunumunun ardından son buldu.