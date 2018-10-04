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Liderlik eğitimleri kapsamında "Süreç Yönetimi" çalıştayı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Liderlik Eğitimleri kapsamında "Süreç Yönetimi" konulu çalıştay gerçekleşti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Liderlik Eğitimleri kapsamında "Süreç Yönetimi" konulu çalıştay gerçekleşti.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Toplantı Salonunda gerçekleşen çalıştaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Zeki Gürcün, Dr. Kaan Gaytancıoğlu ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ile daire başkanları katıldı.


Toplam Kalite Yönetimi prensipleri ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modelinin uygulanması çalışmaları kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin süreç yönetimi bakış açısıyla sevk ve idaresi, hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılması ile paydaşların beklentilerinin karşılanma oranının arttırılması açısından büyük önem taşıyan eğitimlerde, mevcut süreçlerin işleyişi yeniden değerlendirildi. Liderlik Eğitimlerinin ikinci çalıştayı şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleşecek.

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