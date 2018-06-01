Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olma özelliği taşıyan Asyaport Liman Tesislerinde gerçekleştirilen Liman Tek Pencere Sistemi Uygulaması programına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat Özsoy, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Genel Müdürü Durmuş Ünvan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Liman Tek Pencere Sistemi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından istenen 16 adet kağıt belge ile Liman Başkanlığı tarafından aranan 15 adet sertifika ve 406 adet veri elektronik ortamda sunulabilecek.

Programda gerçekleştirilen Liman Tek Pencere Tanıtım filminin ardından konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, "Bugün önemli ve anlamlı bir gün. Çünkü Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinesinde 5 Bakanlığımızın yürüttüğü Bu Tek Pencere Projesinin ilimizde ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın da belirttiği gibi Asyaport Limanında başlaması bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Biz de bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak ve inşallah bundan sonra da ilimizin lojistik anlamdaki vizyonunu daha da geliştirecek olan limanlarımız gelişimi ve ülke ekonomisine sağlayacağı değeri artırmak amaçlı ve bakanlığımızın yürüttüğü bu projenin başarıyla sonuçlanmasını, hem taşımacılara hem işletmecilere katkı sağlamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"6 bin tekne Türk bayrağına geçmiş durumda"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Genel Müdürü Durmuş Ünüvar da, "Ülkemiz son 15 yıllık süreçte gelişimi adına büyük mesafeler kat etmiş ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı. Ekonomide yakalanan bu istikrar, denizcilik sektöründe de kendini gösterdi ve denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar yapıldı. Bunları biraz örneklemek istiyorum. Filomuzda adet bazında 2003-2018 yılları arasında yaklaşık yüzde 166 lira artış gerçekleşmiş ve kapasite olarak ülkemiz, dünyanın en büyük 15’inci ülkesi olmuştur. Bakanlığımız yaptığı projeler yasal düzenlemeler ve altyapı yatırımlarını başarıyla hayata geçirirken bununla beraber devam ettiğimiz projelerimiz ve işlemlerimiz var. Bunlara güzel bir örnek de Türk sahillerinde yabancı bayraklı gemi ve yatların Türk bayrağına geçmeleri için geçen sene bir kanun çıkardık. Bir yıl içerisinde şu an 6 bin tekne Türk bayrağına geçmiş durumda. Bütün ülke kıyılarında yine deniz güvenliğini arttırıcı gemi trafik hizmet sistemleri, otomatik tanımlama sistemleri, uzaktan tanımlama sistemleri kuruyoruz. Kıyılarımızda tüm gemilere; Türk gemilerinin, yabancı bayraklı gemilerini takip ederek denize güvenliğe büyük önem veriyoruz. Yine Türk boğazlarında Mersin’de ve İzmit Körfezi’nde gemi trafik hizmetleri kuruldu ve bunların yazılımları şu an Havelsan ile yaptığımız anlaşma ile tamamen millileştirildi" dedi.

"İhracat ve ithalatta gereken belgelerin elektrik ortamda elektronik ortamda sunulup işlem görmesini sağlayan ‘Tek Pencere Sistemi’"

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Hacı Hasan Murat Özsoy ise sistem hakkında bilgi vererek "Bakanlığımızca yasal ticareti kolaylaştırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, pek çok proje yürütüyoruz. Gelişen teknolojiye ve buna bağlı olarak büyüyen ticaretin şartlarını bu değişim ve gelişimlere göre yeniliyoruz. Ticaretin her alanda daha kolay ve güvenli yapılması için yeni enstrümanlar geliştiriyoruz. Bürokrasiyi azaltacak yeni projeler getiriyor ve uyguluyoruz. Değerli katılımcılar bugünün ana teması olan liman tek penceresinin yanı sıra konteyner ve liman işlemlerini elektrik ortamda ve sadeleştirilmiş iş akışı ile işlenmesini sağlayan ‘Konteyner Ve Liman Takip Sistemi’, ihracat ve ithalatta gereken belgelerin elektrik ortamda elektronik ortamda sunulup işlem görmesini sağlayan ‘Tek Pencere Sistemi’, tüm tahsilat aşamalarını elektronik ortamda izlenebilmesini ve daha etkili bir tahsilat programı, dış ticaret erbabımızın eşyanın gümrükteki durumunu baştan sona kadar takip etmesini sağlayan Get App projemiz, gümrük işlemlerini güvenlikten ödün vermeden kolaylaştırılması sağlayan ‘Veri Sistemi Projesi’. Serbest bölge işlemlerinin elektronik ortamda takibi endüstri 4.0’ı yakalamayı hedefleyen yeni bilgi projesi ile tamamen elektronik ortamda işlemlerinin yapılması, gümrük yükümlülüklerini zamanında yerine getiren düzenli kayıt tutan mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip olan kendi oto kontrolünü yapan firmalara sağlanan kolaylık ve imtiyazları veren uluslararası statü yetkilendirilmiş yükümlü uygulaması gibi gümrük işlem süreçlerini elektronik ortama taşıdığımız daha birçok uygulamamız var. Müsaadenizle bu kapsamda hayata geçirdiğimiz ve devam etmekte olan limanlara ilişkin iki proje uygulamamızın ayrıntılarını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemiz limanlarının dünyanın en gelişmiş limanları arasında yer alabilmesi hedefi doğrultusunda bakanlığımızda öncelikle limanlarda yapılan gümrük işlemlerinin sadeleştirerek elektronik ortamda takip edilmesine yönelik çalışmalara başlanılmıştır. Çalışmalar devam ederken aynı zamanda limanlarda işlem yapan tüm kurumların işlemlerinin tek bir sistemden yapılması çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar konteyner Liman takip sistemi ve liman Tek pencere sistemidir" açıklamasında bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Liman Tek Pencere Sisteminin Tekirdağ’a hayırlı olmasını diledi.

Liman Tek Pencere Sistemiyle Acentelerce geminin liman sahasındaki işlemleri ile ilgili bilgi ve belgelerin defaten sunması nedeniyle oluşan bürokratik kırtasiyeciliğin önüne geçilecek. Geminin limana varışından ve çıkışından önce acenteler tarafından yapılan bildirimler tek bir veri tabanından girilecek ve limanlarda işlem yapan tüm kamu kurumlarının işlemlerinin sonuçları bu sistemden takip edilecek. Kağıt ortamda işlem yapılması nedeniyle oluşabilecek suistimallerin önüne geçilecek. Sağlıklı istatistik üretilecek ve tüm limanlarda işlemler standart ve etkin bir şekilde uygulanacak. İşlemlerin hızlanmasından dolayı demuraj ve ardiye ücretlerinde meydana gelecek düşüş sayesinde girdi maliyetlerinde azalma sağlanacak. Elektronik belgelerin kullanımı aktif hale gelecek. Üretim sürecinde kullanılacak girdinin ekonomiye bir an önce kazandırılması suretiyle yatırım ortamının iyileştirilmesi, eşyanın gelişinden teslimine kadar geçen sürenin kısaltılarak maliyetlerin azaltılması, denizyolunda en etkin entegrasyon modelinin kurulması, önceden alınan bu bilgilerle kurumlar tarafından daha koordineli ve etkin risk analizi yapılabilmesi amaçlanıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinesinde geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla düzenlenen tanıtım toplantısıyla Tekirdağ Asyaport Limanında pilot olarak uygulanmaya başlandı. Programda Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerine plaket takdim edilmesinin ardından limanda kısa bir gezi düzenlendi.