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24 Temmuz 2018 17:20

Lise öğrencisine cinsel istismar iddiasına 6 tutuklama

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 16 yaşındaki lise öğrencisini cinsel istismar ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Lise öğrencisine cinsel istismar iddiasına 6 tutuklama

24 Temmuz 2018 17:20


Edinilen bilgiye göre, ilçede bir lisede öğrenim gören Ö.Y. (16) adlı öğrencinin durumundan şüphelenen ailesi kızlarının cinsel istismara uğradığını tespit etti. Kızları ile birlikte Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden aile şüphelilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi.


Ö.Y. adlı kız çocuğu psikolog nezaretinde alınan ifadesinde şahısların isimlerini polise verdi. Alınan ifadenin ardından harekete geçen ekipler 4’ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Yaşı küçük şahıslar Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi. 6 şahıs tutuklanırken şüphelilerden biri ile yaşı küçük 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesine sevk edilecekleri kaydedildi.




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