LPG'li araçta korkutan yangın

Tekirdağ Malkara'da yolda duraklayan LPG'li otomobilin motor kısmında çıkan yangın korkuttu.

Olay, Camiatik Mahallesi Otogar Arkası Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler civarından cemiyet için bir evin önüne gelen İrfan Kaymakçı yönetimindeki otomobilin motoru, sürücüsünün yol kenarında durakladığı sırada alev aldı.

LPG'li araçta çıkan korkutan yangına ilk müdahaleyi bir marketin mağaza müdürü Onur Ceylan yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın, faciaya dönüşmeden söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

"Araban indim alev aldı"

Olayla ilgili konuşan araç sahibi İrfan Kaymakçı, "Hanımı almaya diye geldim. Arabayı çalışır vaziyette bırakarak, araçtan indim. Arkamdan otomobil alev almaya başladı. Neyse ki korkulan olmadı" diye konuştu.

Yangına ilk müdahaleyi yapan Ceylan, "Otomobilin yandığı haberini duyup hemen marketteki yangın söndürme tüpüyle müdahale ettik. Aracın LPG'li olması bizi korkuttu. Çok şükür olay ucuz atlatıldı" ifadelerini kullandı.