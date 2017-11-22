LPG’li otomobil alev aldı

Olay, Camiatik Mahallesi Tekke Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdinç Aygün, 59 LH 733 plakalı otomobilini yol kenarına park ettikten birkaç dakika sonra araçta yangın çıktı. Görenlerin fark etmesi üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, LPG’li otomobilin motor kısmında çıkan yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü.

Polisin kendisini telefonla aramasıyla olay yerine gelen Erdinç Aygün, aracını görünce şok oldu. Aygün, erken müdahaleyle aracını tamamen yanmaktan kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yangının, aracın elektrik aksamından çıktığı meydana geldiği belirtildi. Otomobilde maddi hasar oluştu.