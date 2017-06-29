Lüks araç ve ziynet eşyası çalan hırsız İstanbul’da yakalandı

Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi Güzel Sokak’ta 6 Haziran Salı günü saat 19.00 sıralarında Elif Uğraş’ın evinden 15 bin TL değerinde ziynet eşyası ile garajda bulunan lüks bir araç çalınmıştı. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, olayın şüphelisi olarak tespit ettiği Akın D.’yi takibe aldı. Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan teknik takip sonucu şahsın çalıntı plaka kullanarak Çerkezköy’e geldiği araç tespit edildi.

Çerkezköy polisi, İstanbul’da olduğu tespit edilen şüpheliyi İstanbul polisi ile işbirliği yaparak gözaltına aldı ve Çerkezköy’e getirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Akın D. ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.