Lüleburgaz Dış Ticaret Okulu katılımcıları sertifikalarını aldı

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 23 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen "Dış Ticaret Okulu" eğitim programı sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verildi.

Tekirdağ'da bir otelde yapılan sertifika dağıtım törenine Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve kursiyerler katıldı.

Programda konuşma yapan Genel Sekreter Şahin, "Trakya bölgesinde büyük, orta ve küçük ölçekli birçok firmamız yer almakta ve bu firmalarımızın birçoğu ihracata adım atmaya çekinmektedir. Bu firmalar gerek personel eksikliği, gerek bilgi eksikliği, gerekse ihracat teşvikleri hakkında bilgi eksikliği sebebiyle çekinceler yaşamaktadır. Kurumumuz bu durumu gözlemledikten sonra en azından bilgi eksikliği ve cesaret noktasında firmalarımıza yardımcı olabileceğine karar vermiş ve alanında uzman eğitmenler ile 'Dış Ticaret Okulu'nu düzenleyerek ihracat konusunda farkındalık oluşturmak adına ilk adımı attı. Burada eğitim alan ve bu konuda çalışmak için gerekli alt yapıya sahip olan arkadaşlarımızdan atılım içinde olmalarını bekliyoruz. Dış piyasalarda doğacak her fırsatı ilk önce firmaları adına, sonra da ülkemiz adına değerlendirmelerini bekliyoruz. Yaklaşık bir ay süren eğitim sürecini tamamlayan ve sertifika alan tüm arkadaşlarımızı kutluyor ve ihracat çabalarında başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra eğitim programına katılan kursiyerlere sertifikaları Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 3 yıldır düzenlenen Dış Ticaret Okulu olarak adlandırılan program 2 aşamadan oluşuyor. Teorik eğitimden oluşan ilk aşamada firmalara; uluslararası pazar araştırma yöntemleri, pazar, müşteri ve rakip analizinde internetin kullanımı, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, ihracat mevzuatı, ithalat mevzuatı, gümrük işlemleri, dış ticaretin finansmanı ve ödeme şekilleri, ihracatta krediler ve finansman araçları, ihracatta devlet yardımları konularında bilgiler veriliyor. İkinci aşamada ise firmalar her eğitim gününü bir basamak olarak kullanıp ihracat stratejilerini oluşturuyor ve proje çalıştayında, oluşturdukları stratejilerini sunarak 5 gün boyunca dış ticaret istihbaratı danışmanlığı alma şansını yakalıyor. Firma aldığı bu danışmanlık ile ihracat stratejisini detaylıca oluşturarak, nokta atışı ihracat yapar duruma geliyor.

Bugüne dek Tekirdağ ve Çerkezköy olmak üzere iki kez düzenlenen programda 48 firmaya eğitim verildi, 15 firmaya danışmanlık sağlandı. Danışmanlık verilen firmalardan Kurt Tarım 2 milyon euro, Mutafoğlu Un 4 milyon dolar, Astro Temperli Cam aylık ortalama 8-9 tır seviyelerinde ihracata başladı. Bunun dışında Bross Tekstil, Öztürkler Yem ve Salkım Orman ürünleri de ihracata ilk adımlarını attı.