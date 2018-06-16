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16 Haziran 2018 18:18

Lunapark faciasında ölen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’da lunaparkta bulunan balerin aracından düşerek hayatını kaybeden zihinsel engelli çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Lunapark faciasında ölen çocuk son yolculuğuna uğurlandı

16 Haziran 2018 18:18


Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde lunaparkta bulunan eğlence aracı balerinden düşerek hayatını kaybeden 13 yaşındaki zihinsel engelli Murat Boz’un cenazesi, evinin bulunduğu Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ne getirildi. Cenazenin başında çeşitli dualar okunduktan sonra Minik Murat’ın cenaze namazı kılınmak üzere Çerkezköy Bahçeli Camiine getirildi.


Cenaze namazı sırasında hayatını kaybeden çocuğun yakınları yasa boğuldu. Lunapark faciasında ölen Minik Murat defnedilmek üzere Çerkezköy Bahçeli Mezarlığına götürüldü.


Murat Boz’un Lunaparkta bulunan balerinden düşme anı, güvenlik kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti.




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