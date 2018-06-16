Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2018 12:57

Lunaparkta balerin faciası

Tekirdağ’da lunaparkta bulunan balerin aracından düşerek hayatını kaybeden çocuğun dehşet anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Lunaparkta balerin faciası

16 Haziran 2018 12:57


Olay Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi’ndeki bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram nedeniyle lunaparka eğlenmek için giden 13 yaşındaki M.B. balerin aracına bindi. Balerin aracına binerek bir süre eğlenen ve özürlü olduğu iddia edilen M.B. bulunduğu koltuktan bir anda fırladı. Fırlamanın etkisiyle yaklaşık 3 metre havalanarak yere düşen çocuk hayatını kaybetti.



Dehşet anları saniye saniye kaydedildi


Çocuğun balerin aracından fırladığı o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Öte yandan, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç