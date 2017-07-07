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07 Temmuz 2017 16:59

Macar öğrenciler Süleymanpaşa’nın konuğu oldu

Özel bir eğitim kurumunun misafiri olarak Tekirdağ’da bulunan Macaristan’ın Kecskemet kentinden gelen öğrenciler, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Müzik Teknolojileri Müzesi ve Değirmenaltı Ahmet Erensoy Gençlik Merkezinde ağırladı.

Macar öğrenciler Süleymanpaşa’nın konuğu oldu

07 Temmuz 2017 16:59


Geçtiğimiz aylarda hizmete giren ve Süleymanpaşa Belediyesi Çalgı Yapım Atölyesi’nde inşa edilen çeşitli enstrümanların sergilendiği Müzik Teknolojileri Müzesi’ni ziyaret eden yaşları 10-17 arası Macar ve Tekirdağlı öğrencilere müzedeki müzik aletleri ile ilgili bilgiler verildi. Yaklaşık 2 saat boyunca Türk ve Macaristan müzikleri üzerine sohbet eden öğrenciler, flüt ve ney dinletisi eşliğinde keyifli vakit geçirdiler. Macar gençler kendi dillerinde şarkılar söyleyerek ziyarete renk kattılar.



Alternatif Sahne’de Karaoke partisi keyfi


Süleymanpaşa’nın kardeş kenti olan Kecskemet’ten gelen öğrencilerin bir sonraki durağı ise Süleymanpaşa Belediyesinin Değirmenaltı Mahallesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi’nde hizmete açtığı ve sayısız etkinliğe ev sahipliği yaparak kentin sahne ihtiyacını karşılayan Alternatif Sahne oldu. Macar ve Türk öğrenciler ile aileleri Alternatif Sahne’de gerçekleştirilen Karaoke Partisi ile adeta eğlenceye doydu. 2 saatten fazla süren partide öğrenciler kendi dillerinde ve İngilizce şarkıları seslendirerek gönüllerince eğlendiler. Gecenin sonunda çocukların aileleri de sahneye gelerek Karaoke keyfine ortak oldu.


Macar ve Türk öğrenciler ile aileleri, iki farklı etkinlikle kendilerine ev sahipliği yapan Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.




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