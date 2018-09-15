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Maden ocağında çatıdan düşen işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir maden ocağına ait çatıda onarım yapan işçi, dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir maden ocağına ait çatıda onarım yapan işçi, dengesini kaybedip yere düşerek yaralandı.


Olay, ilçe kırsalındaki bir maden ocağı işletmesine ait binada meydana geldi. Çatıda onarım yapan Şaban İ. (50), dengesini kaybetmesi sonucu metrelerce yüksekten yere düştü.


Yaralanan Şaban İ., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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