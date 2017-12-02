Madencilik dalında işbirliği protokolü imzalandı

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni açılan “Maden Teknolojisi” alanı ile bu alana bağlı “Madencilik” dalında eğitim görecek öğrencilerin işletmelerde teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterliliklerinin arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, mesleklere uyumlarının sağlanması, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırılması ve mezun olduklarında istihdam edilmeleriyle ilgili usul ve esasları belirleyen ve 5 yıl süreyle geçerli olacak “İşbirliği Protokolü”, Vali Mehmet Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Uysal Madencilik Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi Cengiz Uysal ve Tekirdağ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi İbrahim Çakal tarafından imzalandı.

Yapılan açıklamada, “Bu protokol çerçevesinde, Süleymanpaşa İlçesi Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Maden Teknolojisi Alanı Madencilik dalından mezun olan öğrencilerin Uysal Madencilik şirketine ait kurumlarında ve işletmelerinde istihdam edilmeleri ve bahsedilen alanlarda eğitim öğretime devam eden öğrencilerin işletmelerde beceri ve staj eğitimlerinin yapılması ayrıca Tekirdağ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye donatım ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır” denildi.