Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 10:45

Madencilik dalında işbirliği protokolü imzalandı

Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni açılan “Maden Teknolojisi” alanı ile bu alana bağlı “Madencilik” dalında eğitim görecek öğrencilerin bilgi ve becerilerinin kazandırılması için “İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Madencilik dalında işbirliği protokolü imzalandı

02 Aralık 2017 10:45


Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yeni açılan “Maden Teknolojisi” alanı ile bu alana bağlı “Madencilik” dalında eğitim görecek öğrencilerin işletmelerde teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterliliklerinin arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, mesleklere uyumlarının sağlanması, mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırılması ve mezun olduklarında istihdam edilmeleriyle ilgili usul ve esasları belirleyen ve 5 yıl süreyle geçerli olacak “İşbirliği Protokolü”, Vali Mehmet Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Uysal Madencilik Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi Cengiz Uysal ve Tekirdağ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi İbrahim Çakal tarafından imzalandı.


Yapılan açıklamada, “Bu protokol çerçevesinde, Süleymanpaşa İlçesi Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Maden Teknolojisi Alanı Madencilik dalından mezun olan öğrencilerin Uysal Madencilik şirketine ait kurumlarında ve işletmelerinde istihdam edilmeleri ve bahsedilen alanlarda eğitim öğretime devam eden öğrencilerin işletmelerde beceri ve staj eğitimlerinin yapılması ayrıca Tekirdağ Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinin atölye donatım ihtiyacının karşılanması sağlanacaktır” denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç