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12 Mayıs 2018 10:51

Mahalle muhtarları dolandırıcıların tuzağına düşmedi

Malkara ilçesinde 6 mahalle muhtarı telefon dolandırıcılarının tuzağını bozdu.

Mahalle muhtarları dolandırıcıların tuzağına düşmedi

12 Mayıs 2018 10:51


Hemit, Sağlamtaş, Balabancık, Çavuşköy, Allışık ve Karacahalil mahalleleri muhtarlarını arayan telefon dolandırıcıları, tehditte bulunarak para istedi.


Dolandırılmak istendiklerini fark eden muhtarlar, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.


Hemit Mahalle muhtarı Erdoğan Çaylak, "Telefonum çaldı açtım. Telefon hattınız için aradık borcu var sizi icraya vereceğiz. 5 bin lira para yatırın ve yatırdığınız paranın dekontuyla birlikte jandarmaya gelin sizi bekliyoruz dediler. Ya devlet hiç para ister mi dedim. Ben de kendilerinden şikayetçi olmak için geldim. Allah bunları nasıl biliyorsa öyle yapsın" diye konuştu.




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