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04 Haziran 2018 18:36

Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi Nisan ayı ekonomi verilerini değerlendirdi

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi Nisan ayı ekonomi verilerini değerlendirdi.

Mahmut Şahin, Trakya Bölgesi Nisan ayı ekonomi verilerini değerlendirdi

04 Haziran 2018 18:36


Trakya Bölgesi Nisan ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan Nisan ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ Nisan ayında 81 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olmuştur. 2018 yılı ile 2017 yılı Nisan dönemi karşılaştırıldığında Tekirdağ’ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 62,5 milyon dolar artmıştır. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 1 milyon dolarlık artış meydana gelmiştir. Edirne 2018 yılı Nisan ayında 5,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatında 7 milyon dolarlık bir artış olmuştur” dedi.



Kırklareli Nisan ayında en çok ihracatı Polonya’ya gerçekleştirdi


Bölge illerinin en çok ihracat yaptığı illere de değinen Şahin, “Bölge illerimizin ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda ise 2018 Nisan ayı itibariyle Edirne ilinin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu görüyoruz. Bulgaristan’ı Libya, Tayland, Arnavutluk ve Angola takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2018 yılı Nisan ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Polonya olmuştur. Polonya’yı Yemen, Bulgaristan, Almanya ve Benin takip etmiştir. Tekirdağ’ın 2018 Nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir” diye konuştu.


Şahin, bölgede kurulan yeni şirketlere de değindi. Şahin, “Bölgemizde Ağustos ayı içerisinde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini incelediğimizde Tekirdağ’da 77, Kırklareli’de 40, Edirne’de ise 32 şirket kurulduğunu; Tekirdağ’da 82, Kırklareli’de ise 1 şirketin kapandığını görüyoruz” dedi.




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