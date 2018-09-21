“Maker, Kodlama ve STEM” Laboratuvarı açılışı yapıldı

“Maker, Kodlama ve STEM” laboratuvarının açılışına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Prof. Dr. Bülent Eker ve vatandaşlar katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan açılış konuşmalarında; geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen Kodlama ve STEM çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Bülent Eker, rahmetli kayınvalidesi Halide Selma Akdoğan'ın ismini taşıyan ve Tekirdağ'da ilk olan “Maker, Kodlama ve STEM” projesine destek olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Açılışta konuşan Vali Mehmet Ceylan, “Bilim ve teknolojinin her geçen gün önem kazandığı bu dönemde, çocuklarımızı daha ileriye taşıyabilmek için ilimizde geçen yıl başlatılan 'Maker, Kodlama ve STEM' çalışmaları devam etmektedir. İlimizde eğitim verilen toplam 34 pilot okul bulunmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılışını yaptığımız bu laboratuvarda alacakları eğitimle çocuklarımız teknolojiye daha kolay ayak uyduracaklardır. Çağımız teknoloji çağı, bizde bu çağa ayak uydurmak zorundayız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitiminde bu teknolojiyi en iyi şekilde kullanmamız, ülkemizin gelişmesi ve büyümesi, diğer gelişmiş ülkelerle yarışabilmesi için önemlidir. O açıdan bu tür laboratuvarlar bizim için çok değerli ve anlamlı. Açılışını yaptığımız 'Maker, Kodlama ve STEM' laboratuvarımıza bağış ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Bülent Eker ve eşi Ayşe Gül Akdoğan Eker'e teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Ceylan, açılışı yapılan laboratuvarı gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.