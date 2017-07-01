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01 Temmuz 2017 12:53

Malkara 14 Kasımspor’a 3 yeni transfer daha

Malkara 14 Kasımspor, sözleşme imzaladığı 3 yeni transferi kadrosuna katarak, lige iddialı girmeyi hedefliyor.

Malkara 14 Kasımspor’a 3 yeni transfer daha

01 Temmuz 2017 12:53


Bu yıl Süper Amatör Ligde mücadele edecek Malkara 14 Kasımspor’da hedef çıtası yükseldi. Teknik Direktör Engin Uncuoğulları’nın isteği doğrultusunda, Malkara 14 Kasımspor yöneticileri transferde hız kesmiyor. Marmara Ereğlispor’dan 30 yaşındaki Forvet Mustafa Ayyıldız ve aynı takımdan 30 yaşındaki Orta Saha oyuncusu Gurur Şanlı ve Çorlu Gençlerbirliği’nden 23 yaşındaki Sol Bek Hayrettin Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Transfer çalışmalarının devam ettiği ve gelecek günlerde de alınan yeni futbolcularla sözleşme imzalanacağı belirtildi.




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