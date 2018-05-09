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09 Mayıs 2018 12:59

Malkara Bölge Trafik polisi kontrollerini aralıksız sürdürüyor

Tekirdağ Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, yaklaşan yaz ayı öncesi radar, kırmızı ışık, emniyet kemeri, hatalı sollama, ihbarlı ve tır-kamyon tonaj kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Malkara Bölge Trafik polisi kontrollerini aralıksız sürdürüyor

09 Mayıs 2018 12:59


Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, yola çıkan vatandaşların kazalara karışmaması ve trafik tedbirlerini aksatmaması için kontrollerine devam ediyor. Yapılan uygulamalarda, vatandaşların trafik kazalarından korunmaları için tüm trafik kurallarına uymalarının yanında, özellikle yağışlı havalarda hızın azaltılması, araç kullanırken dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınılması, araçların kontrol edilerek yola çıkılması, yakın takipten kaçınılması, alkollü araç kullanılmaması, hız limitlerine, sollama kurallarına, trafik ışıklarına ve işaretlerine uyulmasının olası kazaların önüne geçilmesinde etkili olacağı bildirildi.




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