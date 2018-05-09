Malkara Bölge Trafik polisi kontrollerini aralıksız sürdürüyor

Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, yola çıkan vatandaşların kazalara karışmaması ve trafik tedbirlerini aksatmaması için kontrollerine devam ediyor. Yapılan uygulamalarda, vatandaşların trafik kazalarından korunmaları için tüm trafik kurallarına uymalarının yanında, özellikle yağışlı havalarda hızın azaltılması, araç kullanırken dikkat dağıtıcı hareketlerden kaçınılması, araçların kontrol edilerek yola çıkılması, yakın takipten kaçınılması, alkollü araç kullanılmaması, hız limitlerine, sollama kurallarına, trafik ışıklarına ve işaretlerine uyulmasının olası kazaların önüne geçilmesinde etkili olacağı bildirildi.