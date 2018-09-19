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Malkara Cumhuriyet Savcısı Demir göreve başladı

Tekirdağ’ın Malkara Cumhuriyet Savcılığına atanan Hüseyin Demir, görevine başladı.

Tekirdağ'ın Malkara Cumhuriyet Savcılığına atanan Hüseyin Demir, görevine başladı.


28 yaşındaki Malkara'nın genç savcısı Hüseyin Demir, Karabük Safranbolu'da doğup büyüdü. 2014 yılında Gaziantep'te göreve başlayan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Demir, sırasıyla Kilis ve son olarak geçtiğimiz günlerde atandığı Malkara ilçesinde görevine devam ediyor. Malkara'da görev yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Demir, ayrıca sporla ilgilenmeyi sevdiğini söyledi.

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