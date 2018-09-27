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Malkara Devlet Hastanesi yönetimi basın mensuplarını ağırladı

Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Onur Durgun, basın mensuplarıyla bir araya geldi.


İlçede görev yapan basın mensupları, Malkara Devlet Hastanesi Başhekimi Dahiliye Uzmanı Doktor Onur Durgun'un makamında konuk oldu. Malkara Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Bahtiyar Damar'ın da yer aldığı toplantıda, hastanede yapılan sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Başhekim Onur Durgun, “Bizim için basın önemlidir, halkın sesidir. Bizler toplumun güvenceleri, sizler de toplumun sesisiniz. Buraya gelerek bizleri onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyoruz” dedi.

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