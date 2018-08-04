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04 Ağustos 2018 08:50

Malkara Hüsniye Hanım Lisesi öğrencileri Avrupa’da staj yapacak

Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ERASMUS+KA102 Mesleki Eğitim ve Personel Hareketliliği Projesi 2018 Çağrı döneminde 56 bin 618 euro bütçeli projesiyle 4 bölümde toplam 28 öğrencisini Avrupa’da staj eğitimine gönderiyor.

Malkara Hüsniye Hanım Lisesi öğrencileri Avrupa’da staj yapacak

04 Ağustos 2018 08:50


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1. grubun, 3-23 Şubat tarihinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünden 6 öğrenci ve 1 öğretmen nezaretinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te “LULIU MANIU” isimli bin 244 öğrencisi olan otomotiv sektöründe eğitim veren okulda, 2. grubun, 10-30 Mart 2019 tarihleri arasında Makine Teknolojisi Bölümünden 6 öğrenci ve 1 öğretmen nezaretinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te “PRODUKTIE SERVICE S.R.L” orta ölçekli metal ürünleri imal eden bir işletmede, 3. grubun, 15 Nisan-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında Mobilya Dekorasyon İç Tasarım Bölümünden 6 öğrenci ve 1 öğretmen nezaretinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da “HTL MÖDLİNG” isimli 3 bin 475 öğrencisi olan Avrupa’nın en büyük okulunda, 4. grubun, 12 Mayıs-1 Haziran 2019 tarihleri arasında Metal Teknolojisi Bölümünden 6 öğrenci ve 1 öğretmen nezaretinde İtalya’nın Atessa kentinde “SALDOTEKNİCA S.R.L.” orta ölçekli otomotiv sektöründe faaliyet gösteren işletmede staj göreceği belirtildi.


Okul Müdürü İsmail Peksöz, ERASMUS+ KA102 Mesleki Eğitim ve Personel Hareketliliği Projesi ile öğrencilerin Mesleki, Kültürel ve Yabancı Dil alanlarında ufkunun açılacağını ve bu sürenin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti.




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