Malkara İlçe Tarım, mısır tarlalarında incelemelerini sürdürüyor

Malkara İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, mısır tarlalarına zarar veren çizgili yaprak kurtları için muhtarları ve çiftçileri, ne yapmaları gerektiği konusunda sürekli uyarıyor. Ekipler, zarar gören mahsulde incelemelerini aralıksız sürdürüyor.

Konuyla ilgili Malkara İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sürvey çalışmaları neticesinde zararlı tespit edilen mahallelerimizde muhtarlar ve çiftçilerimiz ile yapılan toplantılarda alınması gereken kültürel önlemler ve zararı azaltmak için kullanılması gereken ruhsatlı ilaçlar tavsiye edilerek uygulama konusunda da gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Çiftçilerimizin üretimini yaptıkları tarım ürünleri konularında zarar yaşamamaları adına her türlü bilgilendirme için İlçe Müdürlüğümüze başvuru yapmalarını rica ederiz" ifadelerine yer verildi.