Malkara ilçesindeki sağlık binaları yenileniyor

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerdeki sağlık evi ve aile sağlık merkezleri binalarının bakım onarım ihalesinin sonuçlandığı, firma ile yapım sözleşmesinin imzalandığı belirtildi. Açıklamada, “Halk Sağlığı Müdürlüğümüz tarafından ilimiz sağlık kuruluşlarımızın vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunumunu sağlamak adına fiziki yapıların iyileştirmesi çalışmasına devam edilmekte olup, bu çalışmanın ikinci evresi olan Malkara İlçesindeki Erenler Aile Sağlığı Merkezi, Hemit Sağlık Evi, Dolu Sağlık Evi, Haliç Sağlık Evi, Yaylagöne Sağlık Evi, Yörücek Sağlık Evi, Deveci Sağlık Evi, Kozyörük Aile Sağlığı Merkezi, Nihan İlgün Aile Sağlığı Merkezi, Ticaret Borsası Aile Sağlığı Merkezi, Sağlamtaş Aile Sağlığı Merkezi, Ballı Sağlık Evi, Karacahalil Sağlık Evi, Balabancık Sağlık Evi, Ahievren Sağlık Evi, Hereke Sağlık Evi, Yörük Sağlık Evi ile ilgili bakım onarım ihalesi sonuçlanmış ve ilgili firma ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında ’Yapım İşleri Sözleşmesi’ imzalanmıştır” denildi.