Malkara İmam Hatip Ortaokulunda ’Bilim Fuarı’ düzenlendi

Malkara İmam Hatip Ortaokulu Çok Amaçlı Salonunda açılan Bilim Fuarı’nda İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin birbirinden farklı bilimsel projeleri görücüye çıktı. Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, birim amirleri, diğer okulların idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Proje yönetmeni ve aynı zamanda Fen Bilgisi Öğretmeni Yasemin Kılıç, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "3 Sosyal, 3 Matematik, 3 Türkçe, 1 İngilizce ve 13 Fen Bilgisi olmak üzere toplam 23 proje 45 öğrencimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucu hazırlanıp sergilenmiştir. Okul idarecilerimize ve öğrencilerimize çalışma ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.