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Malkara itfaiyesi güven veriyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Malkara İtfaiye İstasyonu ekipleri, ihbarlara anında çıkış yaparak, olaylara gecikmiyor ve halka güven veriyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Malkara İtfaiye İstasyonu ekipleri, ihbarlara anında çıkış yaparak, olaylara gecikmiyor ve halka güven veriyor.


Malkara İtfaiye İstasyon Amiri Kimya Mühendisi Osman Burak Karakurt, Malkara itfaiye ekipleri olarak ihbarlara en hızlı biçimde çıkış yaptıklarını, olaylara anında müdahale ederek, görevlerini titizlikle yürüttüklerini ifade etti. Tedbir almanın yangını söndürmek kadar önemli olduğunu ifade eden Karakurt, “Halkımız için 24 saat görev başındayız” dedi.


Malkara itfaiye ekipleri;Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında 2 işyeri yangını, 11 ev yangını, 11 araç yangını, 13 trafik kazası, 99 alan/balya yangını, 2 su baskını ve 26 kez hayvan kurtarma olaylarına müdahale etti.

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