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Malkara jandarma ekibi vatandaşları bilgilendiriyor

Malkara İlçe Jandarma ekipleri, trafik kuralları ve asayiş konusunda vatandaşları uyarıp bilgilendiriyor.


Rutin trafik denetimlerinin yanı sıra eğitici faaliyetlere de büyük önem veren Malkara Jandarma Trafik Timi ekipleri, Sağlamtaş Mahallesi'ndeki bir kahvehanede toplanan vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.


Görevli jandarma ekibi, vatandaşlara trafik kurallarının önemine değindi. Ekipler, vatandaşlara alkollü araç kullanmanın zararları, hız limiti ve kuralları, sollama kaideleri, tarım araçları sürücülerinin trafikte uyması gereken kurallar ve diğer trafik kuralları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.


Sağlamtaş Mahallesi sakinleri, jandarmanın düzenlediği bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu ifade ederek, ekiplere teşekkür etti.

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